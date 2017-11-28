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Юрий Важник о безопасности движения: «Нужен правильный менеджмент. Не тратить лишних денег на контроль, если это не даёт выгоды»

28.11.2017 - 20:05

Новости Беларуси. Эксперт высказал своё мнение во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Система дорожного движения в Республике Беларусь, по нашей оценке, стоит около 7 миллиардов долларов: автомобили, дороги.

Управлять системой за 7 миллиардов долларов надо очень-очень тщательно.

Это – высочайшего класса должен быть менеджмент.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Что Вы считаете приоритетом в вопросах безопасности движения?

Юрий Важник:
В настоящий момент, инфраструктура, конечно же. И правильный менеджмент. Не тратить лишних денег на контроль, если это не даёт выгоды.

Дорожный сбор в Беларуси: «Что происходит»

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