﻿ Юрий Важник о дорожном сборе: «В мире примерно 20 таких налоговых инструментов. Как на пианино – клавиши белые и чёрные» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Что происходит. Ток-шоу на «Россия-Беларусь»

Юрий Важник о дорожном сборе: «В мире примерно 20 таких налоговых инструментов. Как на пианино – клавиши белые и чёрные»

27.11.2017 - 18:14

Новости Беларуси. Какие варианты сбора платы с автомобилистов существуют в мире, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Банальный вопрос, который ставит любая транспортная система перед собой – европейская или наша система – зачем это нам всё нужно? Это – очень сложный вопрос. Потому что собрать деньги – это самая последняя цель в этом налоговом инструментарии. В мире насчитывается примерно 20 таких налоговых инструментов.

Как на пианино: клавиши белые и чёрные.

Из них можно составлять мелодию.  

Егор Хрусталёв, ведущий:
А Вы можете привести пример идеальной системы?

Юрий Важник:
Ну вот, в Италии мы сейчас были – работает три вида воздействия. Рим очень загружен транспортом, давайте разгрузим. Для этого один способ – экологическая классификация: легковые электрические – бесплатно, старые автомобили – 1 200 евро. За въезд в центр города – 35 евро в день. 5 евро за один въезд. И с платной парковкой – 4,5 евро. Вот эти все механизмы сделаны ещё так, что люди понимают, почему это, зачем, и какие выгоды они получают с этого. Формируют нормальное общественное согласие.

Там люди не выходили на забастовки.

Егор Хрусталёв:
По-моему, у нас такого народного протеста тоже не было.

Юрий Важник:
Но негласный неплатёж вот этот – это происходит. Я к чему: что в этом надо очень глубоко разбираться. Пока не найдётся механизм справедливый и целенаправленный – ничего не будет. А, вместе с тем, не платят этот налог, не проходят техосмотр, а аварийность снизилась  за это время в разы. То есть, значит, что-то мы не додумали, что-то мы не доделали в этой системе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Иван Дырман: «Для нас вышеуказанный налог – это вопрос жизни и смерти»
Главред «Автодайджеста»: «Сама наклейка «Техосмотр» – не факт, что автомобиль исправный»
«Если будет разумная цена включена в стоимость бензина – думаю, люди будут понимать, за что они платят»
Анатолий Шевченко о дорожном сборе: «Пешеходы ходят по тротуарам – пускай платят»
«Остановились на предложении отвязаться от всего»: депутат о том, что думают делать с дорожным сбором
Обязаны ли пассажиры машины пристёгиваться: автоэксперт нашёл ошибку в ПДД
В Париже запретили въезд в центр автомобилям старше 10 лет
В Париже запретили въезд в центр города автомобилям старше 10 лет
В Беларуси с 14 февраля появятся новые транзитные номера
В Беларуси с 14 февраля появятся новые транзитные номера
Все новости по теме Законодательство об автомобилях
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru