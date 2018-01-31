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Юрий Важник о фурах на МКАД: «Львиная доля связана с целевым транзитом, эти автомобили имеют адрес внутри Минска»

31.01.2018 - 23:59

Новости Беларуси. Об организации движения большегрузных машин на Минской кольцевой автодороге говорили в программе «Большой город».

Олег Степанюк, ведущий:
Ещё одна проблема – это большегрузы и фуры, которые ездят по кольцевой. Понятно, что это – трасса, которая объезжает город, и это логично. Тоже поднималось – насколько безопасность появление большегрузов, которые, мало того, что они с большой массой, и с большой скоростью ездят?

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Во-первых, мы делали такие оценки. Мы когда разрабатывали концепции ИТС (интеллектуальных транспортных систем), мы внимательно изучили – кто ездит, как ездит, с какой протяжённостью.

Могу сказать такую цифру, что средняя поездка по МКАД составляет 7 километров.

Не вокруг, не половину, а 7 километров – достаточно короткая дистанция. И, по отношению к грузовым автомобилям, оказалось, что львиная доля их связана с целевым транзитом. Что это такое? Это значит, эти автомобили имеют адрес внутри города Минска. То есть, которые идут мимо города Минска – их небольшая часть.

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