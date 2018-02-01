﻿ Юрий Важник о туристах в центре Минска: «Что они увидят? Что у нас много машин, которые едут по проспекту? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Юрий Важник о туристах в центре Минска: «Что они увидят? Что у нас много машин, которые едут по проспекту?

01.02.2018 - 16:31

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Уровень автомобилизации Минска обсуждали в программе «Большой город».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Надо выбрать, что мы хотим: хотим ездить или хотим хорошо жить? Если мы хотим хорошо жить и зарабатывать на центре, нам надо центр сделать туристическим, чтобы приезжали к нам, как в Лондон, как в Берлин, огромные толпы туристов.

И что они увидят?

Что у нас много машин, которые едут по проспекту?

Олег Степанюк, ведущий:
Да, я читал вот это Ваше мнение, что центр, исторический центр лучше, всё-таки, перекрыть для автомобильного транспорта, либо сделать его платным?

Юрий Важник:
Не то, что перекрыть. Его надо сделать привлекательным для людей, которые должны перемещаться пешим путем.

Дороги и парковки Минска – проблемы и решения: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Сдать анализ крови или насладиться спа-процедурами. В Минске проходит выставка профсоюзных здравниц
Сдать анализ крови или насладиться спа-процедурами. В Минске проходит выставка профсоюзных здравниц
«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством
«Всегда придержат дверь, пожелают удачи и улыбнуться». Сирийские дети поражены белорусским гостеприимством
С подарками и сильными впечатлениями от белорусской зимы: подростки из Сирии возвращаются домой
С подарками и сильными эмоциями от белорусской зимы: подростки из Сирии возвращаются домой
Белорусский стенд впервые представлен международной туристической выставке FITUR 2018 в Мадриде
Белорусский стенд впервые представлен на международной туристической выставке FITUR 2018 в Мадриде
«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью
«Все очень захватывающе». Сирийские дети, прибывшие на оздоровление, начали знакомиться с Беларусью
Где купить «Карту гостя Минска»?
Где купить «Карту гостя Минска»?
Беларусь и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Беларусь и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
«Я в интернете прочитал, что у вас очень красивая страна»: о чем говорили сирийские дети, прибывшие в минский аэропорт
«Я в интернете прочитал, что у вас очень красивая страна»: о чём говорили сирийские дети, прибывшие в минский аэропорт
Все новости по теме Туризм
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru