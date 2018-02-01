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Юрий Важник: «Проспект Независимости, параллельно ему – Немига, Ульяновская – огромный поток. А перпендикулярно где тот поток?»

01.02.2018 - 16:37

Новости Беларуси. Об организации автомобильного движения в Минске говорили в программе «Большой город».

Олег Степанюк, ведущий:
Как тогда у нас развести: у нас от кольцевой до центра – самый большой трафик? До второго кольца.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
У нас создана такая фантастическая лаборатория огромного масштаба. Мы, как учёные можем, транспортники, изучать город Минск ещё и с этой позиции. Вот проспект Независимости, параллельно ему – Немига, параллельно Ульяновская – огромный поток. А перпендикулярно где тот поток? А его нет.

Олег Степанюк:
Ну да, потому что все пробки на радиальных улицах, как раз-таки.

Юрий Важник:
В силу обстоятельств, улица Ленина – она же Клёр, улица Купалы – малая пропускная способность, через вокзал – относительно немного. То есть, у нас получается, в одном направлении огромная масса движется, во втором – маленькая. Оказывается, это достаточно приемлемо.

Минчане с этим согласились.

Вопрос в том, как вот эти вот… Это, вообще, называется – наука управления транспортным спросом. Это – следующее поколение. Сначала обычно занимаются регулированием движения, расширением улицы и так далее. Все равно это придёт, во всех городах приходило к тому, что ресурса свободной улицы не хватает. Мечта – 600, как только появляется дополнительная возможность, она тут же заполняется и, всё равно, режим движения никуда не годный, скорость низкая, опасность высокая, загрязнение высокое и так далее. Это поняли везде, это понимают и у нас. И сейчас происходит процесс, как это сделать, как управлять этим спросом, как сделать так, чтобы человек имел перед собой, как минимум, некие выборы, некие возможности, улучшить свою жизнь – в том числе.

Олег Степанюк:
То есть, в принципе, наша дорожная сеть позволяет находить альтернативные, на сегодняшний день, пути?

Юрий Важник:
Да. Лучше. Для того, чтобы снизить аварийность, чтобы повысить качество воздуха, для того, чтобы повысить, назовем так, доходность нашего города.

Надо делать шаг за шагом.

Немножко чистить центр и чуть-чуть передвигать это на периферию, отстраивая, структуризируя уличную сеть уже несколько иным способом. 

Дороги и парковки Минска – проблемы и решения: «Большой город»

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