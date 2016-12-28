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Южный Синай заинтересован в реализации совместных соглашений с Минской областью

28.12.2016 - 09:04

Новости Беларуси. Губернаторство Южного Синая заинтересовано в скорейшей реализации совместных соглашений с Минской областью. Об этом заявил глава Египетской провинции. Халед Фоуда Седик встретился с представителями рабочей группы от центрального региона Беларуси. Она с официальным визитом находится в Арабской Республике.

Среди приоритетных направлений взаимодействия – сельское хозяйство, промышленность, культура и, конечно, туризм.

Визит белорусов в Шарм-эль-Шейх ответный. В ноябре арабские гости приезжали в нашу страну. Тогда стороны подписали меморандум о сотрудничестве в торгово-промышленной и социально-культурной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Халеп Фоуда Седик, губернатор Южного Синая (Египет):
Мы очень рады белорусским гостям. Сегодня мы подробно обсудим все нерешенные вопросы. Южный Синай прорабатывает возможность открытия прямых рейсов из Минска в Шарм-эль-Шейх. Также мы можем предоставить отличную площадку для тренировок вашим футбольным клубам.

Сергей Трусов, председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:
У нас должна быть очень большая программа. Во-первых, это сотрудничество в области спорта, туризма, сельского хозяйства и культурных связей. Мы прорабатываем сейчас уже вопрос о том, чтобы оказать помощь в ирригации земель. Здесь большая потребность в воде.

Сергей Трусов, председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома

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