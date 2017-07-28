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Йылмаз Сойджан: «В сфере логистики Турция видит Беларусь как глобального стратегического партнера»

28.07.2017 - 16:37

Новости Беларуси. Беларусь и Турция рассчитывают на создание совместных сборочных производств техники и на дальнейшее продвижение этой продукции в соседние страны. 28 июля в Минске встретились представители деловых кругов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 30 турецких и 60 белорусских компаний. Строительство, финансы, машиностроение, легкая промышленность – эти сферы сегодня представляют наибольший интерес. Тем более по итогам 2017 года две страны намерены выйти на миллиард долларов во взаимной торговле. Такая цель была поставлена в ходе первого в истории официального визита президента Турции в Беларусь.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Сейчас для нас очень важно, чтобы наши три флагмана машиностроительных открыли сборочные производства. Вопрос уже в проработке. Это и наш «Гомсельмаш», МАЗ, «Амкодор». Важное направление сегодня – это научно-техническое сотрудничество. В 2016 году рынок высоких технологий, потребности рынка высоких технологий в Турции выросли в несколько раз. Сегодня это очень востребованная продукция.

Йылмаз Сойджан, председатель правления логистической компании (Турция):
После визита президента Турции в Беларусь (я тогда, кстати, тоже был в составе делегации) отношения двух стран стали очень активно развиваться. К примеру, в сфере логистики мы видим Беларусь как нашего глобального стратегического партнера. В течение пяти лет Беларусь станет центральным логистическим центром региона. И мы готовы сотрудничать для достижения этой цели.

Дипотношениям Беларуси и Турции уже четверть века. Турецкий бизнес – строительный, продовольственный, туристический – прочно закрепился в нашей республике. А еще инвестируют в нашу экономику: 35 миллионов только за 2016 год. Так, Турция активно вкладывает деньги в строительную отрасль.

Йылмаз Сойджан, председатель правления логистической компании (Турция)

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