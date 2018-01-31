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Задержание группы браконьеров из Италии и России: за что ещё белорусы впервые получили звание защитников дикой природы – Nature'sHero?

31.01.2018 - 12:35

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винчевский и волонтер организации ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Ирина Райская.

Чем кормить аистов зимой? Что нужно было сделать, чтобы заслужить звание защитников дикой природы – Nature'sHero на съезде международной природоохранной организации BirdLife International? Как проходит голосование по поводу птицы года 2019? Какие принципы мобильного приложения «Определитель птиц Беларуси»?

Подробности – в видеоматериале.

Интервью представителей общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Александр Винчевский
Фото. Александр Винчевский
Съезд международной природоохранной организации BirdLife International
Фото. Съезд международной природоохранной организации BirdLife International
Ирина Райская
Фото. Ирина Райская
Защитник дикой природы – Nature'sHero
Фото. Защитник дикой природы – Nature'sHero
Защитник дикой природы – Nature'sHero
Фото. Защитник дикой природы – Nature'sHero

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