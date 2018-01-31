Задержание группы браконьеров из Италии и России: за что ещё белорусы впервые получили звание защитников дикой природы – Nature'sHero?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Александр Винчевский и волонтер организации ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» – Ирина Райская.

Чем кормить аистов зимой? Что нужно было сделать, чтобы заслужить звание защитников дикой природы – Nature'sHero на съезде международной природоохранной организации BirdLife International? Как проходит голосование по поводу птицы года 2019? Какие принципы мобильного приложения «Определитель птиц Беларуси»?

Подробности – в видеоматериале.