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За что и как могут наказать на работе: «Открытый разговор»

17.06.2017 - 18:19

Новости Беларуси. Штрафной удар! Чем отличается замечание от выговора? Как правильно писать объяснительную? И всегда ли можно «понять и простить» работника, совершившего проступок? Эту тему комментировали в программе «Открытый разговор» первый заместитель директора по правовым и социальным вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Нина Наумович и главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников государственных учреждений Татьяна Воробей. 

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