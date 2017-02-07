За что могут лишить водительских прав в Беларуси?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома, майор милиции.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома, майор милиции.
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