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За что могут лишить водительских прав в Беларуси?

07.02.2017 - 11:10

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД  Мингорисполкома, майор милиции.

Сергей Зараник

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