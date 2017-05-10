новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«За душу берет, невозможно не вспоминать». Возложением венков, концертами, 3D-шоу и ярким салютом Минск отметил День Победы

10.05.2017 - 09:21

Новости Беларуси. Накануне страна отметила один из самых дорогих сердцу каждого белоруса праздников – День Победы. Торжества по традиции закончились около полуночи, в них приняли участие сотни тысяч белорусов. Ярким финальным аккордом праздника стал концерт на площади Победы в столице и салют.

«Беларусь помнит!» Именно здесь на площади Победы с портретами воевавших родственников утром 9 мая мы начали праздновать очередную годовщину Великой Победы и сюда же уже часами позже вернулись, чтобы убедиться воочию: все не зря.

Ветераны, их дети и внуки, просто прохожие, гости страны – взгляды всех их минувшим вечером были устремлены на, казалось бы, оживших свидетелей нашей трагической истории. Да и сами мы словно на десятки минут стали очевидцами и героической обороны Брестской крепости, и освобождения Минска.

Большой рукотворный 3D-экран стал финальным аккордом грандиозного концерта. На протяжении полутора часов на сцене – только трогательные песни. «День Победы», «Прощание славянки» и «Катюша». Сдержать себя можно было едва ли.

Музыка, театрализованное представление, 3D-шоу и Президентский оркестр – все как по нотам сработало на праздничную атмосферу.

Впрочем, не спала накануне вся Беларусь. Только в Минске – 30 праздничных площадок. Гуляли практически до полуночи.

И вот она – кульминация празднования Дня Победы. Небо над столицей раскрасили хризантемы и акации. 30 залпов – как в далеком 1945 году. И, кажется, видят всю эту красоту в любой точке Минска, ведь высота праздничного салюта – 70 м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И так по всей стране – в каждом областном центре этой ночью салютовали о Дне Победы и мире.

«За душу берет, невозможно не вспоминать». Возложением венков, концертами, 3D-шоу и красочным салютом Минск отметил День Победы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Традиционный «Забег отважных» прошел в Минске в День Победы
Традиционный «Забег отважных» прошел в Минске в День Победы
Видеофакт: салют 9 мая 2017 года в Минске
Видеофакт: салют 9 мая 2017 года в Минске
Видеофакт: как в разных странах мира отметили победу во Второй мировой войне
Как в разных странах мира отметили победу во Второй мировой войне: видеофакт
Маскировал здания в Ленинграде, покорил Северный полюс, преподаёт в 93: «Простые вопросы» Михаилу Боброву
Участники от 4 лет и старше: «Забег отважных» 9 мая прошел в Минске
Участники от 4 лет и старше: «Забег отважных» 9 мая прошел в Минске
«Этот праздник грандиозный, самый теплый, самый светлый»: ветераны о Дне Победы
«Этот праздник грандиозный, самый теплый, самый светлый»: ветераны о Дне Победы
Народные гулянья и концерты: Минск празднует День Победы
Народные гулянья и концерты: Минск празднует День Победы
«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы
«Мне 95 лет, но я себя чувствую молодым, иду на праздник»: как Беларусь отмечает День Победы
Все новости по теме День Победы 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru