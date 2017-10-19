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«За каждым звонком стоит судьба ребенка»: вопросы торговли и сексуального насилия над детьми обсудили в Минске

19.10.2017 - 14:53

Новости Беларуси. От равнодушия до агрессии один шаг. В Минске в рамках совместного проекта Следственного комитета и Клуба деловых женщин 19 октября обсудили вопросы торговли и сексуального насилия над детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении года по всей стране прошла не одна подобная встреча. Эта тема остро обсуждается во всем мире. Жертвами насильников за последние несколько лет в Беларуси стали около 600 детей. В материалах следствия зачастую фигурируют шокирующие подробности.

Галина Суздалева, старший следователь по особо важным делам Центрального аппарат Следственного комитета Республики Беларусь:
Преступления этой категории выявляются в геометрической прогрессии. Но это не говорит о том, что раньше их не было. Это говорит о том, что мы научились более четко выявлять критерии выявления педофилов, определять состав преступления. Определили методики доказывания и процессы сбора доказательств.

Лариса Истомова, председатель Клуба деловых женщин:
На базе нашей организации работает национальная горячая линия. Мы информируем детей и взрослых, которые подвергались сексуальному насилию, в том числе в сети интернет.

Звонили дети – сами обращались. Эти звонки требуют оперативного реагирования, потому что за каждым звонком стоит судьба ребенка.

Отметим, для раскрытия таких сложных дел белорусские следователи перенимают опыт коллег из других стран. В их числе – Великобритания, США, Россия и Дальний Восток.

«За каждым звонком стоит судьба ребенка»: вопросы торговли и сексуального насилия над детьми обсудили в Минске

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