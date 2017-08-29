За наркотики и холодное оружие: почти 150 человек арестованы в ходе Карибского карнавала в Лондоне

Новости Великобритании. Карибский карнавал в Лондоне обернулся массовыми задержаниями. Полиция арестовала почти 150 человек. Трети из них предъявляют обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, 15 – за владение холодным оружием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карнавал в Ноттинг-Хилле проводится ежегодно уже более полувека. Его главные участники – выходцы из стран Карибского бассейна. Коренные лондонцы с сожалением отмечают, что последние годы фестиваль все чаще ассоциируется не только с праздником, но и с ростом преступлений.