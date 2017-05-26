Новости Великобритании. Четырем жителям Лондона предъявлено обвинение в подготовке терактов. Под стражу подозреваемые были взяты еще на прошлой неделе, до нападения в Манчестере. По данным следствия, один из злоумышленников намеревался совершить атаку, а остальные фигуранты расследования оказывали ему содействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии действует критический уровень угрозы. Его ввели после взрыва в комплексе «Манчестер Арена». 75 пострадавших в результате теракта остаются в больницах. Несколько человек числятся пропавшими без вести.