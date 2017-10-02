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За несколько лет из музеев Британии украли около 600 экспонатов на миллион фунтов стерлингов

02.10.2017 - 20:13

Новости Великобритании. За последние годы британские музеи лишились ценностей на миллион фунтов стерлингов. Были украдены порядка 600 экспонатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее известны из них – кольцо Cartier стоимостью 750 тысяч фунтов и редкий вид кварца.

Среди пострадавших от рук злоумышленников Британский музей, Музей Шотландии, Музей науки, а также Имперский военный музей. При всем этом глава службы безопасности Искусствоведческого совета Великобритании заявил, что для беспокойства нет повода, безопасность находится на должном уровне.

За несколько лет из музеев Британии украли около 600 экспонатов на миллион фунтов стерлингов

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