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«За первое полугодие введено 6000 кв. м»: сколько жилья ввели для белорусов, проживающих в аварийных домах

03.10.2017 - 09:42

Новости Беларуси. Более 1,5 миллионов рублей за первое полугодие 2017 года выделило государство на строительство нового жилья для белорусов, которые проживают в ветхих зданиях или аварийных домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это позволило решить квартирный вопрос 130 семьям.

Екатерина Усенкова, начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства республики Беларусь:
За первое полугодие уже введено около 6 тысяч метров квадратных, то есть практически 80% такого жилья для таких граждан уже построено. Вместе с Минэкономики, с местными органами власти мы начинаем работу по доведению задания на 18-й год.

Планируется, что еще до конца 2017 года десятки семей, у которых есть подобные проблемы с жильем, получат ключи от новых квартир.

«За первое полугодие введено 6000 кв. м»: сколько жилья ввели для белорусов, проживающих в аварийных домах

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