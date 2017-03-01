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За попытку незаконного пересечения госграницы гражданин РФ будет депортирован из Беларуси

01.03.2017 - 09:26

Новости Беларуси. Гражданин Российской Федерации, подозреваемый в экстремистской деятельности, задержан в Беларуси. Мужчину остановили, когда тот пытался незаконно пересечь государственную границу из Беларуси в Украину.

Инцидент произошел 14 февраля на участке ответственности Мозырского пограничного отряда. Как выяснилось в ходе проверки, нарушитель 1991 года рождения является жителем Ханты-Мансийского автономного округа. Проблемы с законом молодой человек имел и ранее: за ряд преступлений он был неоднократно судим в Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Имеется информация о его возможной причастности к экстремистской и террористической деятельности на территории России. Задержанный привлечен по двум статьям Административного кодекса Республики Беларусь о правонарушениях к ответственности в виде штрафа в 15 базовых величин. Также вынесено решение о его депортации со сроком запрета въезда в Беларусь на пять лет.

Белорусской стороной принято решение о депортации. Сейчас нарушитель содержится в изоляторе временного содержания. Правоохранительным органам Российской Федерации он будет передан в ближайшее время.

За попытку незаконного пересечения госграницы гражданин РФ будет депортирован из Беларуси

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