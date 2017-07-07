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«За пятилетку все приведем в порядок»: Президент посещает Витебскую область

07.07.2017 - 13:47

Новости Беларуси. Президент Беларуси 7 июля совершает рабочую поездку в Витебскую область. Здесь Александр Лукашенко посещает городской поселок Копысь Оршанского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – социально-экономическое развитие региона, благоустройство городского поселка, а также работа местных сельхозпредприятий.

Эти земли Президент посещал в ноябре 2016 года. Тогда глава государства озвучил ряд поручений. Речь шла о создании своеобразного аграрного холдинга на основе нескольких хозяйств и придании нового облика этим территориям.

И сегодня в Копыси сделано немало: проведен капитальный ремонт больницы, модернизирован детский сад, построены игровые площадки. Как подчеркнет Президент, именно на такие образцовые городские поселки должны равняться во всех регионах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спланировать из центра. Всех губернаторов сюда. Задача: два таких поселка городского типа в каждой области каждый год. Именно таким образом, чтобы каждый год – два поселка. За пятилетку все приведем в порядок. Параллельно достраиваем, развиваем агрогородки. И не забываем деревни, бывшие центры и неперспективные.

Александр Лукашенко посещает строящиеся и реконструируемые объекты Копыся. В центре внимания – участковая больница, Петровский вал, набережна реки Днепр. Также ожидается, что глава государства пообщается с жителями поселка.

Напомним, еще в феврале нынешнего года был утвержден генеральный план развития городского поселка Копысь. Он предусматривает реконструкцию улично-дорожной сети, строительство усадебных жилых домов, развитие социальной сферы, модернизацию предприятий.

«За пятилетку все приведем в порядок»: Президент посещает Витебскую область

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