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За сутки непогода нарушила электроснабжение в 180 населенных пунктах

17.04.2017 - 10:47

Новости Беларуси. Нехарактерная для середины апреля погода установилась в Беларуси. Столбики термометров опустились ниже ноля, практически во всех регионах выпал снег, а к утру на дорогах образовалась гололедица.

На 17 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В минувшие сутки непогода нарушила электроснабжение в 180 населенных пунктах. Все повреждения, как сообщили в Белэнерго, устранялись оперативно.

По прогнозам зима пока продолжит властвовать. ГАИ рекомендуют быть внимательными автомобилистам. Так как официально сезон зимних шин уже давно завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки непогода нарушила электроснабжение в 180 населенных пунктах

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