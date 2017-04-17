За сутки непогода нарушила электроснабжение в 180 населенных пунктах

Новости Беларуси. Нехарактерная для середины апреля погода установилась в Беларуси. Столбики термометров опустились ниже ноля, практически во всех регионах выпал снег, а к утру на дорогах образовалась гололедица.

На 17 апреля синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В минувшие сутки непогода нарушила электроснабжение в 180 населенных пунктах. Все повреждения, как сообщили в Белэнерго, устранялись оперативно.

По прогнозам зима пока продолжит властвовать. ГАИ рекомендуют быть внимательными автомобилистам. Так как официально сезон зимних шин уже давно завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.