За учениями «Запад-2017» по приглашению Беларуси и России будут наблюдать представители НАТО

Новости Беларуси. Трое представителей НАТО будут следить за белорусско-российским учением «Запад-2017». Они приглашены в качестве международных наблюдателей за маневрами, которые начнутся ровно через неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава альянса Йенс Столтенберг накануне заявил, что учения не угрожают непосредственно ни одной из стран НАТО и проинформировал, что получены приглашение от Беларуси и России и на учения отправляются эксперты Североатлантический альянса.

На территории нашей страны учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября. Участие в нем примут свыше 10 тысяч человек и более полутысячи единиц техники.