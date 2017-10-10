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За употребление допинга должна быть введена уголовная ответственность? Что думают белорусские эксперты

10.10.2017 - 17:04

В гостях у программы «Неделя спорта» Сергей Самусев (генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза) и Денис Мужжухин (директор Национального антидопиногового агентства Беларуси).

Считаете ли вы, что за употребление допинга должна быть введена уголовная ответственность?

Сергей Самусев, генеральный секретарь Белорусского тяжелоатлетического союза:

Если мы говорим о том, что правила игры должны быть, значит, они должны быть для всех. Если борьба с допингом приобретает мировой масштаб, тогда все страны для себя должны определить, что за употребление допинга должны применяться меры, одинаковые для  всех спортсменов. Чтобы не получилось так, что 90% стран не применяют уголовную ответственность, а мы идем впереди планеты всей и применяем уголовную ответственность, ужесточаем свои требования к нашим спортсменам и наказания. Несправедливо получается. Мера ответственности должны быть одинакова для всех спортсменов по данному факту.

Денис Александрович, что вы можете сказать?

Денис Мужжухин, директор Национального антидопиногового агентства Беларуси:

Я соглашусь, что должны быть какие-то моменты более унифицированные в мире, но то, что касается наших предложений, за применение допинга, наверное, не стоит вводить уголовную ответственность. А вот за склонение, понуждение к употреблению допинга – здесь надо дать хорошо по рукам, в том числе и уголовной ответственностью. Потому что зачастую кто-либо из персонала спортсмена преследует свои корыстные цели – спортсмен, не зная того, будет применять допинг (под видом витаминки и так далее). В итоге, тренер получает зарплату хорошую, категории и прочие бонусы, которые способствуют. В этом и заключается суть наших предложений.

Тот декрет, который мы выносили на общественное обсуждение, направлен в первую очередь на то, чтобы обезопасить спортсмена, чтобы создать ему такую среду, чтобы не было неумышленного применения допинга.

Спортсмен сам по себе достаточно серьезно (относится – ред.): 4-летнюю дисквалификацию получает и у него уже достаточно оснований. А все, кто вокруг него  как были на должностях, условно говоря, так и остались. Хотя зачастую вина спортсменов тут в меньшей степени. Поэтому уголовную ответственность за эти статьи надо вводить, и чем скорее, тем лучше.

За употребление допинга должна быть введена уголовная ответственность? Что думают белорусские эксперты

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