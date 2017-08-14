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За выходные в Беларуси утонули 7 человек, в том числе двое детей

14.08.2017 - 10:36

Новости Беларуси. В Беларуси за минувшие выходные утонули 7 человек. В их числе – двое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выходные выдались жаркими. Местами было до 35 градусов тепла. В такую погоду, как правило, люди устремляются к воде, чтобы охладиться, но далеко не все отдают себе отчет в своих действиях.

Большинство трагических случаев произошло по причине простой беспечности. Недолжным образом отнеслись к своему здоровью и трое минчан. Они госпитализированы с тепловыми ударами. Погода на нынешней неделе будет более комфортной.

За выходные в Беларуси утонули 7 человек, в том числе двое детей

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