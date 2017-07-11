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Зачем нести клеща в лабораторию?

11.07.2017 - 19:09

Новости Беларуси. Эпидемиологи Минщины напоминают о сезоне клещей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В случае их пребывания на теле аккуратно снимайте и несите в лабораторию.

Там специалисты сделают тест на лайм-боррелиоз. Именно клещи являются переносчиком этой болезни. Если такое насекомое покусала человека, в случае своевременного обнаружения назначается специальная терапия и здоровью ничего не угрожает. Чтобы предупредить опасность, проводятся мероприятия по дезинфекции в местах обнаружения клещей.

Зачем нести клеща в лабораторию?

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