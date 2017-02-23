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Зачем нужна строевая подготовка?

23.02.2017 - 13:13

Строевая подготовка – неотъемлемая часть жизни любого военнослужащего. Все, кто когда-то служил в армии, еще долго после окончания службы вспоминают, как приходилось подолгу маршировать на плацу и оттачивать шаг.

Одни вспоминают строевую подготовку с улыбкой, другие – вздрагивают при одной лишь мысли о ней. Но как бы то ни было, именно эта дисциплина  закладывает базу поведения солдата на службе. Строевая подготовка учит не просто красиво маршировать на плацу, она закаляет волю, поднимает командный дух и совершенствует умение владеть своим телом...

Многие думают, что строевая подготовка появилась относительно недавно. Однако, это не так. Примерно в восьмисотом году до нашей эры греки впервые стали использовать военное построение.  Благодаря такому обучению, фаланга превращалась в грозную наступательную силу. Сегодня многое изменилось. Но необходимость в координации действий не отпала. Солдат, который не умеет выполнять команды, может и сам погибнуть, и погубить товарища. Вот почему строевая подготовка построена на строжайшей дисциплине.

В Роте почетного караула, без участия которой не обходится ни один значимый праздник в стране, строевой подготовке уделяется особое внимание. Каждый шаг, каждая команда оттачивается до идеального исполнения.

Существует множество приемов строевой ходьбы. Один из основных видов – строевой шаг. Обычно он совершается с темпом 100-120 шагов в минуту. Другой вид – церемониальный или «прусский» шаг, когда нога выносится вперёд практически на прямой угол с телом. Кроме того, он выполняется в более медленном темпе – 75 шагов в минуту. Такие движения требуют продолжительной тренировки и огромных физических усилий.

Строевая подготовка – «наука» не из легких. Эти бойцы только постигают столь филигранное искусство. Впереди у ребят с безукоризненной выправкой – еще сотни часов тренировок на плацу, после которых они превратятся в настоящих бойцов и защитников Родины.

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