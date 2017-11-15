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Зачем при производстве кисломолочных продуктов используют ель и сосну?

15.11.2017 - 14:25

Вы знаете, что для производства некоторых кисломолочных продуктов иногда необходимы даже ель и сосна? Оказывается, в закваску, которую добавляют к сырью, входит от 5 до 10 разнообразных «живых» культур.

А их, в свою очередь, специалисты добывают из природных источников. Вот здесь и пригодятся ветви хвойных деревьев, груши, сливы, вишни…

В Институте мясо-молочной промышленности Национальной Академии наук на протяжении около 30 лет сотрудники создают и тщательно поддерживают уникальную коллекцию промышленных штаммов заквасочных культур, которая признана национальным достоянием.

Таких ампул, в которых хранится настоящее живое богатство, в морозильных камерах больше двух тысяч. Пополнение фонда ведется регулярно. А добыча новых микроорганизмов – задача не из легких.

Чтобы выделить несколько подходящих штаммов, нужно исследовать большое количество образцов. Затем выделенные микроорганизмы подвергаются лиофильной сушке, после их запаивают в ампулы и отправляют на хранение.

Это и есть база для производства заквасок. Но, как выяснилось, полезным микроорганизмам могут угрожать вирусы бактериофаги…

Многие культуры – особенно культуры пробиотических микроорганизмов способны оздоравливать организм человека и восстанавливать естественную микрофлору желудочно-кишечного тракта. Поэтому их часто добавляют в кисломолочную продукцию.

Но прежде чем это сделать, специалисты тщательно изучают невидимых глазу «защитников». А это долгий и кропотливый процесс, который требует особого внимания.

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