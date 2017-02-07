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Зачем в центре Минска совершал посадку Ми-8?

07.02.2017 - 16:30

Новости Беларуси. В центре Минска на проспекте Победителей совершил посадку вертолет Ми-8, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Винтокрылая машина доставила пострадавшего с огнестрельным ранением. Все это легенда – совместную тренировку провели военные медики и авиаторы ВВС и войск ПВО.

На земле условно раненого встречал реанимобиль с представителями медицинского отряда спец-назначения белорусской армии. Они доставили пострадавшего в Республиканский центр огнестрельной травмы.

В рамках тренировки медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненных, а также изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших.

Зачем в центре Минска совершал посадку Ми-8?

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