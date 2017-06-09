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Зачем в Калифорнии офисные сотрудники приходят на работу с собаками? (видеофакт)

09.06.2017 - 08:59

Новости США. Калифорнийские работодатели придумали новый способ повышения активности труда среди персонала. Залог успеха – четвероногий напарник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своих собак сотрудники фирмы могут приводить на работу и, более того, вовлекать их в процесс. Для этого созданы все условия: у каждого лохматого помощника есть свое место, а у хозяина – баночка с лакомством, чтобы поощрить старания. По словам директора компании, общение с животными помогает снимать стресс, улучшает производительность и рабочую среду в целом.

Зачем в Калифорнии офисные сотрудники приходят на работу с собаками?

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