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Зачем в Македонии разрешили бесплатный проезд и освободили от работы беременных

09.01.2018 - 18:50

Новости Македонии. В Македонии борются с загрязнением воздуха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество взвеси в атмосфере уже в четыре раза превышает максимально допустимые показатели. В столице отменены все соревнования и мероприятия на открытом воздухе.

Помимо этого с 9 января предприятиям предписано наполовину сократить употребление служебного транспорта. В городе временно введен бесплатный проезд. Также от работы освобождены беременные женщины и лица старше 60 лет. Весь грузовой транспорт будет направлен по объездной Скопье.

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