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«Задача ставится максимальная – 1-3 места»: определились представители Беларуси по кикбоксингу на чемпионате мира

08.09.2017 - 10:01

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по кикбоксингу определил лучших. Также по итогам отечественного форума сформирована команда на предстоящее мировое первенство, которое пройдет в середине октября в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отбор предельно прост: победил – поехал. Всего нашу страну на чемпионате мира представят 32 бойца. Из них 12 – в разделе К-1, и столько же в лоу-кике. Восемь оставшихся мест заняли женщины, среди которых – легковес Алена Лешкевич. Она действующая обладательница интерконтинентального чемпионского пояса. Наша сборная на «мире» будет в разряде фаворита и, безусловно, перед ней стоят медальные задачи.

Михаил Степанов, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборст:
Команда неплохая, в принципе, очень много молодых спортсменов, которые будут отстаивать честь нашей страны на чемпионате мира. Я думаю, мы хорошо справимся с поставленными задачами и хорошо выступим на нашем чемпионате. Задача, конечно, всегда ставится самая максимальная – 1-3 места. А там уже как ринг покажет. Никто загадывать не может, потому что все прекрасно понимают, что кикбоксинг на сегодняшний день тоже очень высоко вырос в ближайших странах. И в России, и на Украине, и в Польше. И в Сербии, и в Марокко. Достаточно серьезный прорыв в кикбоксинге, большое количество занимающихся.

«Задача ставится максимальная – 1-3 места»: определились представители Беларуси по кикбоксингу на чемпионате мира

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