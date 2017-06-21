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«Задачи, которые были поставлены перед бюджетом, выполнены»: профицит за 2016 год – 1 миллиард рублей

21.06.2017 - 14:55

Новости Беларуси. Бюджет страны за 2016 год исполнен с профицитом в миллиард рублей. Пакет законопроектов об утверждении отчетов по исполнению главной государственной сметы 21 июня приняли депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что осваивать средства в 2016 году приходилось в непростых внешнеэкономических условиях. Коррективы вносились буквально «на ходу». В итоге удалось сохранить устойчивость и сбалансированность бюджета.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Выполнены те задачи, которые были перед бюджетом поставлены. Сохранение социального вектора обязательств, погашение и обслуживание государственного долга, ну и, конечно, поддержка национальной экономики в части компенсации процентных ставок по кредитам, поддержка экспортеров.

Бюджет по доходам исполнен в сумме 17,8 миллиардов рублей, по расходам –16,8 миллиардов рублей, профицит – 1 миллиард.

На заседании в Овальном зале депутаты рассмотрели также проект закона «Об инвестиционных фондах». В Беларуси в течение года может появиться новый инструмент для иностранного капитала. Документ предусматривает создание институтов коллективных инвестиций в виде паевых и акционерных инвестфондов.

Валерий Бороденя, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это инструмент, который может позволить любому человеку, который не хочет и не испытывает большого желания разбираться в перипетиях фондовых рынков, изменениях индексов, становиться инвестором, вступая в инвестиционные фонды, покупая ценные бумаги инвестиционных фондов. А уже работу их будут обеспечивать те люди, которые имеют специальную подготовку, которые знают, что это такое, которые могут оценить риски. То есть это минимизирует риски небольших мелких вкладчиков.

Сегодня же парламентарии одобрили поправки в закон «О ветеранах». Согласно изменениям, их количество увеличится. Список пополнят представители силовых ведомств.

«Задачи, которые были поставлены перед бюджетом, выполнены»: профицит за 2016 год – 1 миллиард рублей

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Владимир Шитько, заместитель председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам: Конечно, мы старались полностью сохранить те приоритеты, которые были и в 2016 году. То есть полностью обеспечить выплату пенсий в полном объеме. Небольшой рост. Мы планируем, что он, скорее всего, два раза в год, как мы обычно планируем, будет повышаться. 5-6%, но будет возможность больше – конечно, будем стараться идти на то, чтобы больше выплачивать.
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