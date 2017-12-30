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Задержан предполагаемый организатор взрыва в супермаркете Петербурга

30.12.2017 - 21:48

Новости России. В Петербурге арестован вероятный исполнитель (он же организатор) теракта в магазине, в результате которого были ранены 18 человек.

Личность мужчины выяснили сотрудники ФСБ, они же произвели арест. Сейчас подозреваемый находится в Следственном комитете.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте мужчины.

Как сообщает ТАСС, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и отличался асоциальным поведением. Задержанный оказался местным, он проживает в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Напоминаем, теракт произошел 27 декабря. Самодельное устройство сработало в одной из камер хранения супермаркета «Перекресток». Эксперты оценили силу взрыва в 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Путин назвал взрыв в Петербурге терактом (подробности).

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и 2 части статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом».

Задержан предполагаемый организатор взрыва в супермаркете Петербурга

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