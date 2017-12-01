﻿ Задерживают зарплату: что делать работнику? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Задерживают зарплату: что делать работнику?

01.12.2017 - 21:25

Новости Беларуси. Каков порядок действий сотрудника в случае невыплаты зарплаты, рассказали в программе «Открытый разговор».

Кирилл Азаренко, главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса:
В первую очередь, необходимо попробовать добровольно решить с нанимателем эту проблему. Но, если не получается, то он имеет право обратиться за защитой своих интересов в профсоюз, в инспекцию по труду, в прокуратуру.

И самый главный и эффективный способ – это в суд.

Единственное, что есть комиссия по трудовым спорам, которая в организации создаётся. И необходимо прежде, чем  идти в суд, обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

3 месяца «за спасибо». История белоруски, которой не платили зарплату в мебельной фирме
Как будем отдыхать и работать в 2018 году: правительство утвердило график переноса рабочих дней
Как будем отдыхать и работать в 2018 году: правительство утвердило график переноса рабочих дней
Сиделка в Минске. Кто готов работать?
Инструктаж и обучение на работе: кто и когда должен проводить, и как доказать, что их не было
Ремесленники: «Открытый разговор»
«Любой человек в своей жизни дважды бывает ремесленником»
«Делать клетки такие, чтоб там, может, телевизор работал для котов и собачек»
«У Вас будет очень здоровый сон после того, как сошьёте 3 пары тапочек»: почему ремесленникам нельзя делать обувь?
Все новости по теме Работа в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru