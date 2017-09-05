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«Зафиксировано 25 случаев падения деревьев»: в Минске устраняют последствия шквалистого ветра

05.09.2017 - 13:34

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Утром без света оставалась 21 деревня. Аварийные отключения наблюдались в Борисовском, Минском, Молодечненском и Слуцком районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому времени электроснабжение восстановлено. В Минске в результате шквалистого ветра упавшие деревья повредили 17 автомобилей и кровли двух жилых домов.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В результате непогоды было зафиксировано 25 случаев падения деревьев. В связи с этим 17 автомобилей получили различного рода повреждения. В 21 случае потребовалась помощь спасателей, которые оперативно выезжали на место и устраняли последствия непогоды.

«Зафиксировано 25 случаев падения деревьев»: в Минске устраняют последствия шквалистого ветра

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