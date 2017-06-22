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Загадать желание Хоттабычу: памятник сказочному персонажу установили в Витебске

22.06.2017 - 09:15

Новости Беларуси. Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб в Витебске. Знаменитый Хоттабыч отныне будет парить на своем ковре-самолете над одной из улиц северной столицы. Памятник сказочному старику уже устанавливают у входа в театр «Лялька», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Место для знаменитого волшебника и его кувшина, в котором он провел больше 3 тысяч лет, выбрано неслучайно. Литературный отец Хоттабыча – Лазарь Лагин – уроженец Витебска. Загадать желание у бороды доброго джина можно уже 23 июня – именно тогда состоится открытие памятника.

 

Загадать желание Хоттабычу: памятник сказочному персонажу установили в Витебске
Памятник Хоттабычу в Витебске
Фото. Памятник Хоттабычу в Витебске
Памятник Хоттабычу в Витебске
Фото. Памятник Хоттабычу в Витебске
Памятник Хоттабычу в Витебске
Фото. Памятник Хоттабычу в Витебске
Памятник Хоттабычу в Витебске
Фото. Памятник Хоттабычу в Витебске
Памятник Хоттабычу в Витебске
Фото. Памятник Хоттабычу в Витебске

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