Заглянули к делегатам ВНС на работу и что Беларусь предлагает иностранным туристам. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Главный политический форум, безусловно, стал центральной темой итоговой программы «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
О чем расскажут корреспонденты СТВ, смотрите в видеоматериале.
Смотрите «Неделю» на СТВ в воскресенье, 14 февраля, в 19:30.
«Уверена, что это событие останется надолго в моей памяти». Три мнения делегатов ВНС о том, как прошёл форум
Новости Беларуси. В Минске завершило работу Всебелорусское народное собрание. Делегаты возвращаются в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь им предстоит выполнить еще одну задачу, поставленную перед ними лично Президентом: рассказать об особенностях большого разговора. И даже не столько о решениях, принятых на собрании, сколько о внутреннем накале этой встречи.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Илона Илларионова, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
У меня сейчас очень много эмоций, причем они совершенно разные – это и что-то волнующее, эмоциональное. Когда ты слушаешь доклад нашего главы государства, то действительно тебя переполняют эмоции, потому что ты слышишь основные посылы, слышишь и видишь, насколько этот человек сопереживает за нашу страну. Я уверена, что это событие останется надолго в моей памяти, я буду рассказывать о нем своим детям, внукам, правнукам.
Татьяна Захожая, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
У меня главный волнующий вопрос – кто придет после нас в деревни? Деревня уже известно что пустеет, не хватает людей, люди стремятся в город, а землю надо кому-то обрабатывать и пахать, и сеять. А молодежь не очень-то хочет остаться. Вопрос закрепления молодежи на селе самый главный и актуальный.
Александр Ярошенко, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Мы развиваем китайско-белорусский индустриальный парк. Из этого лозунга, безусловно, хотел бы выделить слово «развитие» – это перспективное развитие. Такие проекты как «Великий камень» имеют перспективы на будущее, составляют его основу, экономики основу, ведь Президент правильно сказал, что самое главное, чтобы был базис. Базис – это экономическое развитие.
Брестские делегаты поделились впечатлениями после ВНС: получилось построить диалог (читать далее).