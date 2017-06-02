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Загородная сказка: декоративное панно из столешницы

02.06.2017 - 12:01

Долгожданное лето вступило в свои права, а это значит, что самое время сменить обстановку. Уют, комфорт и свежий воздух – всех достоинств жизни за городом не счесть! Но мы предлагаем добавить еще несколько свежих красок в этот островок идиллии, чтобы превратить его в настоящую загородную сказку.

За чертой мегаполиса господствует эклектика! В этом нет ничего предосудительного. Важно лишь подчеркнуть ее природные составляющие. Как? Вам подскажет сама природа! Экостиль в любом искусстве тем и хорош, что «сырье» для произведений можно найти буквально под ногами.

Вся магия произведения заключается в хаотичном расположении ее деталей. Не пытайтесь искать логику и симметрию – причудливый изгиб веточек, диковинные узоры коры дерева подскажут нужный вектор.

Для большей надежности крупные части аппликации можно закрепить тонкой проволокой. Для этого в подложке проделываются отверстия. К слову, в качестве базы вы можете использовать не только столешницу, но и любые другие, ждущие своего звездного часа, материалы: ткань, кожа, вязаное полотно.  Однако, в этом случае, вам понадобиться еще и жесткая рамка, чтобы панно держало форму.  Ну, а когда центральные звенья будущего арт-объекта прочно усядутся на новом месте, размещаем по соседству периферические.

С помощью этого природного материала мы не только освежим будущую картину, но и спрячем все шероховатости и погрешности.

Душистый гербарий легкой дымкой окутает импровизированное полотно и никого не оставит равнодушным!

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