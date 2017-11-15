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Захаров о выступлении «Юности» в Дании: «Вся надежда – на характер хоккеистов»

15.11.2017 - 17:12

Новости Беларуси. Двукратный обладатель и финалист Континентального кубка – минская «Юность» – вновь попытается включиться в борьбу за этот трофей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 15 ноября, команда Михаила Захарова отправилась в Данию, где ей предстоят выступления в третьем раунде турнира. Первая дуэль пройдет 17 ноября против британского «Шеффилда», следом белорусов проверят на прочность игроки латвийского клуба «Курбадс», а третья игра намечена на 19 ноября.

Наши парни скрестят клюшки с хозяевами льда из датского Рунгстеда. Обладатели двух первых мест обзаведутся путевками в суперфинал. К сожалению, «Юности» придется обойтись без травмированных Печура, Претнара, Когалева и Ерохо.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:
Как говорится, мы тактику делаем. Там сборная с Канады приехала, там одни канадцы играют в этом клубе. Там 16 человек приехали. Неплохо выглядят, хорошо играют. Канадец – он и в Африке канадец.

У нас пока надежда на характер, больше нету рычагов – на характер хоккеистов «Юности», вся надежда только на них.

Захаров о выступлении «Юности» в Дании: «Вся надежда – на характер хоккеистов»

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