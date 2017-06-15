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«Заказами обеспечивали как легальных таксистов, так и нелегальных»: КГК прокомментировал задержание владельца службы такси «Алмаз»

15.06.2017 - 13:41

Новости Беларуси. Владелец популярной минской службы такси обвиняется в неуплате налогов. Он задержан вместе с руководителем диспетчерской службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о сумме почти в 1,5 миллиона рублей. Подробности уголовного дела 15 июня озвучили в Госконтроле. Департамент финансовых расследований арестовал счета, десятки автомобилей и объектов недвижимости общей стоимостью более 2 миллионов долларов, принадлежащих подозреваемым.

Александр Черезов, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Минску и Минской области:
Заказами они обеспечивали как легальных таксистов, так и тех, кто нелегальным способом занимается услугами такси. Это люди, которые просто на своих автомобилях оказывают данные услуги. При этом не зарегистрированы как субъекты хозяйствования, не платят налоги в принципе. Они просто платили ему за диспетчерские услуги.

Всего по делу проходят четыре человека. Разработанная ими схема ухода от налогов приносила в месяц не менее 200 тысяч долларов. Это позволило службе такси «Алмаз» устанавливать тарифы ниже, чем у конкурентов.

«Заказами обеспечивали как легальных таксистов, так и нелегальных»: КГК прокомментировал задержание владельца службы такси «Алмаз»

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