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Закрыть больничный по телефону и не ходить к врачу 7 дней: как выдают бюллетени в разных странах

26.05.2017 - 20:59

Какие системы выдачи и оплаты больничных существуют в мире, рассказали в программе «Открытый разговор».

В Литве работодатель полностью оплачивает первые два дня больничного сотрудника. Начальник сам решает, платить работнику 80% или все 100% его среднего заработка. Если хворь затянулась дольше, чем на два дня, за дело берется Фонд социального страхования и выплачивает человеку 80% среднедневного заработка за каждый день на больничном. Любопытно, что в Литве выдают электронные больничные, которые оформляют, как правило, на две недели. Закрыть такой больничный можно и раньше.

Для этого достаточно позвонить врачу по телефону.


Похожие больничные выдают и врачи в Польше. Но уже не обязательно на две недели. За каждый день на бюллетене сотрудник получает 80% своего ежедневного заработка.
В Германии первые шесть дней больничного всем оплачивают полностью. Отдают эти деньги работодатели  из своего кармана. Если вдруг болезнь затянулась на более долгий срок, оплачивать временную нетрудоспособность будет страховая служба – 70% среднедневной зарплаты.

В Британии больничный листок выдают лишь на седьмой день болезни.

До этого можно и вовсе не ходить к врачу, а самому лечиться дома.

Первые три дня болезни британцам не оплачивают вообще, а затем платят примерно по 16 долларов в день.  

Больничные в Беларуси – как оплачивают и по каким критериям выдают?

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