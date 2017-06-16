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Закрытие движения по улице Куйбышева, чемпионат по профессиональной флористике и селфи с едой: новости Минска 16 июня

16.06.2017 - 21:08

Новости Беларуси. Зачем закрывают движение на одном из участков улицы Куйбышева, где в Минске устроить гастрономический селфи-тур и кто вырастил цветы на деревьях в Ботаническом саду.

На каких рынках Минска можно устроить селфи-тур, почему временно перекроют улицу Куйбышева и, кто вырастил цветы на деревьях в Ботаническом саду.

Улицу Куйбышева закрывают на ремонт. Планировать маршруты придется с 17 июня.

На участке от Сурганова до Веры Хоружей уже начали перекладывать бордюры и пешеходные дорожки. На этой площадке работает спецтехника.

С 17 июня здесь ограничат движение автомобилей. На работу у дорожников уйдет почти два месяца. На это время здесь поменяется движение общественного транспорта. На смену 29 троллейбусу пустят временный автобус.

Заселфиться с огурцом или продавцом. Главный рынок Минска снял табу на фотосъемку.

Пожалуй, самые вкусные снимки получаются на рынках. Фото с капустой – без проблем, с фермером – аналогично. Соблюсти нужно всего одно условие – дать возможность модели привести себя в порядок. В кадре могут оказаться также администраторы, дворники  и грузчики.

Цветы как инструмент искусства. Чемпионат по профессиональной флористике открылся в Ботаническом саду.

Эпатаж и простота – международный цветочный форум собрал самых смелых художников пятый год подряд. Мастера из Беларуси, России, Финляндии и Узбекистана борются за «Васильковую корону».

В ярком первенстве художники тонко вплетают цветы в современную моду и дизайн. Окончательной версией живых шедевров можно будет увидеть 17 июня.

Галина Валицкая, ландшафтный архитектор Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:
Будет дефиле манекенщиц, которые во время нашего заключительного праздника будут демонстрировать эти работы прямо на себе на площадке перед оранжереей Ботанического сада.

Закрытие движения по улице Куйбышева, чемпионат по профессиональной флористике и селфи с едой: новости Минска 16 июня

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