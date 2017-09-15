Закрытие мотосезона состоится в Минске 16 сентября

Новости Беларуси. 16 сентября Минск вновь станет центром мирового байк-движения. На закрытие мотосезона в белорусскую столицу съедутся около 5 тысяч мотоциклистов, представляющих полтора десятка стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рано утром они соберутся у Кургана Славы, а затем организованной колонной отправятся прямо в центр Минск, к Дворцу спорта, где пройдут главные торжества. К слову, для зарубежных гостей организован безвизовый въезд в Беларусь.

Сергей Каменев, директор H.O.G. Россия и СНГ:

Закрытие сезона касается не только Беларуси, но и всех стран СНГ. Поэтому это привлекает сюда мотоциклистов не только белорусских, но и зарубежных, российских, в этом году даже из Казахстана ребята приедут. Мероприятие носит международный статус.

Все желающие смогут в этот день сдать экзамен на права категории А1. Также в программе праздника дрифт-шоу, выставка эксклюзивных мотоциклов, рок-концерт и фейерверк.