новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Закрытие мотосезона состоится в Минске 16 сентября

15.09.2017 - 20:14

Новости Беларуси. 16 сентября Минск вновь станет центром мирового байк-движения. На закрытие мотосезона в белорусскую столицу съедутся около 5 тысяч мотоциклистов, представляющих полтора десятка стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рано утром они соберутся у Кургана Славы, а затем организованной колонной отправятся прямо в центр Минск, к Дворцу спорта, где пройдут главные торжества. К слову, для зарубежных гостей организован безвизовый въезд в Беларусь.

Сергей Каменев, директор H.O.G. Россия и СНГ:
Закрытие сезона касается не только Беларуси, но и всех стран СНГ. Поэтому это привлекает сюда мотоциклистов не только белорусских, но и зарубежных, российских, в этом году даже из Казахстана ребята приедут. Мероприятие носит международный статус.

Все желающие смогут в этот день сдать экзамен на права категории А1. Также в программе праздника дрифт-шоу, выставка эксклюзивных мотоциклов, рок-концерт и фейерверк.

Закрытие мотосезона состоится в Минске 16 сентября

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Около 5 тысяч байкеров из 15 стран мира приедут в Минск на закрытие мотосезона
Около 5 тысяч байкеров из 15 стран мира приедут в Минск на закрытие мотосезона
В Беларуси к практическому экзамену для мотоциклистов добавят три упражнения
В Беларуси к практическому экзамену для мотоциклистов добавят три упражнения
На закрытие мотосезона-2017 в Минск съедутся байкеры из 15 стран, в том числе Великобритании и Саудовской Аравии
На закрытие мотосезона-2017 в Минск съедутся байкеры из 15 стран, в том числе Великобритании и Саудовской Аравии
«Когда понадобилось чинить мотоцикл, стирать форму, пришлось маме сказать»: юные белорусы о любви к мотокроссу
«Когда понадобилось чинить мотоцикл, стирать форму, пришлось маме сказать»: юные белорусы о любви к мотокроссу
Три тысячи байкеров из 10 стран: в Минске официально открыт мотосезон-2017
Три тысячи байкеров из 10 стран: в Минске официально открыт мотосезон-2017
Игорь Шуневич на открытии мотосезона-2017: дорожная безопасность для МВД является одним из приоритетов в работе
Игорь Шуневич на открытии мотосезона-2017: дорожная безопасность для МВД является одним из приоритетов в работе
Белорусские байкеры официально открыли мотосезон-2017
Белорусские байкеры официально открыли мотосезон-2017
Чемпион мира по мотогонкам на выносливость разбился на тренировке
Все новости по теме Мотоциклисты
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru