Замечание, выговор, увольнение: за какие проступки они грозят работнику?

Новости Беларуси. Какие бывают дисциплинарные взыскания, и что ещё предусмотрено законодательством в качестве наказания для сотрудника, рассказали в программе «Открытый разговор».
Нина Наумович, первый заместитель директора по правовым и социальным вопросам Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского:
Если это незначительный проступок, не повлекший за собой никаких последствий – материальных и других – то, безусловно, на первый раз, достаточно замечания. Если более серьёзное нарушение – значит, выговор.
Но есть нарушения, за которые в законодательстве, в частности, в статье 42-ой предоставлено право нанимателю увольнять работника.
Это за прогул, за нахождение на работе в состоянии алкогольного или другого вида опьянения, за систематическое нарушение трудовой дисциплины.
Илона Волынец, СТВ:
А, может быть, в коллективных договорах бывают другие виды дисциплинарного взыскания?
Нина Наумович:
Нет. Этот перечень ограничен. Замечания, выговор, увольнение.
Татьяна Воробей, главный правовой инспектор труда Минской областной организации профсоюза работников государственных учреждений:
Но нанимателю, кроме применения мер дисциплинарного взыскания дано право применять другие меры воздействия. Такие, как лишение премии, перенос отпуска.
Если за прогул, то уменьшение количества дней отпуска.
Нина Наумович:
Это – дополнительные меры, но не меры дисциплинарного взыскания.
Илона Волынец:
Есть ли сроки давности для дисциплинарных взысканий?
Татьяна Воробей:
1 месяц со дня обнаружения непосредственным руководителем дисциплинарного проступка – могут привлечь работника к ответственности.