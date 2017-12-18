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Замерзаем на работе: куда жаловаться и как накажут виновных

18.12.2017 - 20:27

Новости Беларуси. О том, что и кому грозит за нарушение температурного режима на рабочем месте, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Вы, по сути, климат-контроль. Обычный работник может к вам обратиться? Иванов замерзает у себя в цехе…

Зоя Осос, заведующая отделением гигиены труда ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Самоцель – не Иванову именно провести лабораторные исследования на рабочем месте, а оценить, как работодатель выполняет законодательство.

И Иванов, по сути дела, должен обратиться к нанимателю.

И мы по заявкам предприятий выполняем эти исследования.

Илона Волынец:
А какой наниматель будет сам себе приглашать проверку?

Пётр Самчук, главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников лёгкой промышленности:
Измерения параметров микроклимата – это взаимовыгодное действие со стороны нанимателя, так и центра гигиены и эпидемиологии. Тот же самый общественный инспектор по охране труда наделён правами, он выписывает рекомендацию нанимателю, которая, в обязательном порядке, подлежит исполнению. Если это тоже не поимело никаких действий, мы тогда можем обратиться в Департамент по труду.

И наниматель уже прекрасно понимает, что вот здесь пойдут уже штрафные санкции.

Илона Волынец:
А какие штрафные санкции?

Пётр Самчук:
До 500 базовых величин. 

Микроклимат на рабочем месте: «Открытый разговор»

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