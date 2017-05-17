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Замещающие семьи для пенсионеров могут появиться в Беларуси

17.05.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Это новый для нашей страны вид социальной опеки. В такой семье ухаживать за пожилым человеком могут и волонтеры, и некоммерческие организации. При этом заключается договор, где оговариваются все условия опеки. К примеру, вопрос проживания. Депутаты предлагают вести такой уход на возмездной основе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Старинская, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Возможно, это будет как 0,25 ставки. При заключении договорных обязательств под контролем социального учреждения будут вести общее хозяйство либо на территории в привычных домашних условиях, то есть у бабушки, например, либо на территории того, кто забрал к себе эту бабушку.

Аналогом замещающей семьи может служить приемная. Пока соответствующий законопроект еще окончательно не разработан. Он активно обсуждается в парламенте.

Замещающие семьи для пенсионеров могут появиться в Беларуси

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