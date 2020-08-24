Заместитель командующего ВВС и ПВО: несколько напрягает увеличение интенсивности полётов на сопредельной территории
Новости Беларуси. Наращивание сил НАТО у границ Беларуси – игра мускулами или реальная угроза? В программе Новости «24 часа» традиционная рубрика «Мнение» и короткий милитари-блиц с заместителем командующего ВВС и ПВО Анатолием Булавко.
Анастасия Дехтяр, СТВ:
Какова реакция на нарушения со стороны сопредельных государств ВВС и ПВО войск?
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и ПВО:
Реакция всегда однозначная и решительная. У нас есть наши границы, которые священны и неприкосновенны. У нас есть законодательство наше национальное (да и международное), которое мы соблюдаем. Поэтому любые попытки нарушить нашу государственную границу всегда пресекаются.
Интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза
Анастасия Дехтяр:
Есть ли сейчас какая-то активизация, что ли, любопытства со стороны сопредельных государств?
Анатолий Булавко:
Естественно. Это заметно даже невооруженным взглядом хотя бы по количеству самолетовылетов, которые на сопредельных территориях осуществляются. Да, это можно прикрыть проходящими там учениями. Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в два раза – это, наверное, все-таки наталкивает на какие-то размышления.
Анастасия Дехтяр:
НАТО проводит учения – как можно квалифицировать их действия? Поступил ряд заявлений представителей альянса, и высокопоставленные чиновники высказались, что ничего такого нет, на что бы Беларусь могла бы обратить излишнее внимание. Как вы можете прокомментировать это?
Действия, которые сейчас происходят на сопредельной территории, вызывают некоторую настороженность
Анатолий Булавко:
Мое мнение и твердое убеждение: говорить можно всегда и обо всем. И очень много. Но фактические действия, которые сейчас происходят на сопредельной территории, вызывают некоторую настороженность. Вместе с тем мы готовы к любым неожиданностям. Мы постоянно готовимся к любым неожиданностям. Обороноспособность нашего государства как раз слагается из того, что мы готовы к этим неожиданностям. Поэтому мы особого внимания не обращаем на их убаюкивающие заявления, мы занимаемся своим делом.
Анастасия Дехтяр:
Мы знаем, что войска противовоздушной обороны и авиация в постоянной боеготовности. Каков моральный дух личного состава?
Анатолий Булавко:
Если говорить о моральном духе, то он всегда обеспечивает выполнение задач. В любых условиях. Это было вчера, сегодня и это будет всегда. Какие-то изменения практически не просматриваются. Единственное, несколько напрягает увеличение интенсивности полетов на сопредельной территории. Все-таки по каждым полетам мы реагируем, сопровождаем, контролируем воздушное пространство – вот это немножко напрягает.
А в целом моральный дух обеспечивает выполнение задач. Мы всегда готовы выполнить задачу в любых условиях.
Люди хотят сейчас, здесь чего-то. Зачастую даже не могут сформулировать, чего же они хотят
Анастасия Дехтяр:
Ваш взгляд на события в нашей стране?
Анатолий Булавко:
Мне по-человечески обидно за тех людей, которые либо не понимают обстановку, которая складывается в стране, либо не хотят понимать ее. Люди хотят сейчас, здесь чего-то. Зачастую даже не могут сформулировать, чего же они хотят. Смотреть на это несколько грустно и обидно. Но есть уверенность, что здравый смысл возобладает и все у нас будет хорошо.
«АрМИ–2020»: участники международных армейских игр прибыли в Брест
Новости Беларуси. В Бресте дали старт белорусскому этапу международных армейских игр «АрМИ-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония открытия состоялась в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».
Команда Вооруженных Сил Беларуси – традиционный участник АрМИ. В 2020 году на территории нашей страны пройдут три конкурса – «Снайперский рубеж», «Полярная звезда» и впервые «Уверенный приём» – для подразделений связи и военной IT-элиты.
На площади Церемониалов в Брестской крепости выстроились команды из 7 государств – лучшие представители Вооруженных Сил стран-участниц АрМИ-2020. Помимо хозяев конкурса, свои сборные представили Армения, Вьетнам, Россия, Сербия, Таджикистан и Узбекистан.
Роман Дудников, участник международных армейских игр (Россия):
Задача поставлена одна – победить. Просмотрели уже, вот три дня находимся на полигоне, очень много изменений в лучшую сторону. В этом моменте Вооружённые Силы постарались и подготовились.
Хуршед Махмадов, участник международных армейских игр (Таджикистан):
Соревнования дают опыт и знакомства с разными странами, обмен опытом.
В этом году «Снайперский рубеж» усложнил программу – ночные условия для стрелков и стрельба по движущейся мишени. Настоящая борьба характеров ожидается на этапе «Полярная звезда». Силы специальных операций впервые совершат марш-бросок по болотам.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооружённых Сил Беларуси:
В этом году впервые выставляем женскую команду, где представительницы прекрасного пола будут соревноваться с мужчинами. Мы делаем задел на следующий год, и если этот эксперимент получится, то мы объявим, что приглашаем от стран-участниц женские команды по снайпингу. Борьба будет интересная. Страны подготовлены. Судя по проведенным пристрелкам – люди очень подготовленны, очень настроены на победу. Поэтому соревнования будут сложные, но будут интересны для всех.
«Армейские игры» – своеобразная олимпиада для военных. Высокий уровень традиционно показывают белорусские военнослужащие. В 2019 году у нас было 4-е общекомандное место среди 34 стран.