Заместитель начальника Генштаба: я бы не рекомендовал кому-то сегодня шутить с белорусской армией
Новости Беларуси. Есть ли реальная опасность военных угроз Беларуси? Какие задачи для наших военных выходят сегодня на передний план? В программе Новости «24 часа» экспертным мнением делится начальник главного оперативного управления генерал-майор Павел Муравейко.
Источники военных угроз сегодня начинают набрать силу, начинают накапливаться
Павел Муравейко, заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Обстановка, которая складывается сегодня внутри и вокруг нашей страны, имеет определенный уровень напряженности.
Первое – это ослабление в обществе чувства патриотизма. Кстати, такой источник был закреплен в нашей Военной доктрине, и Генеральный штаб, работая над документами Концепции национальной безопасности, Военной доктрины уже тогда выделил этот важный аспект, влияющий на военную безопасность. Так вот, ослабление в обществе чувства патриотизма, в первую очередь у молодежи, отношение к жизни как к потребительскому элементу – оно ведет в том числе к разрушению государственности.
Второе – это экономическая сторона. Так называемые советы, комитеты и прочие незаконно созданные органы пытаются призвать людей сегодня не платить налоги, остановить предприятия, разрушить экономику. Естественно, это касается и Вооруженных Сил. Меньше налогов – значит, меньше выделений на армию, меньше вопросов, которые мы можем решить в рамках модернизации техники, совершенствования уровня боевой и оперативной подготовки, реализации задач боевого применения. Ну и подготовки наших молодых парней в духе патриотов.
Третий, тоже важный аспект, – это информационная составляющая. Сегодня под влиянием внешних сил пытаются внести раздор и вбить клин в наш белорусский народ, спекулируя на непонятных символах, на нашей белорусской истории. Один лозунг «Народ и армия едины» стоит того, чтобы задуматься. Армия – это квинтэссенция народа, нельзя разделять армию от народа. Такие разделения ни к чему хорошему не приведут.
Вот эти источники военных угроз сегодня начинают набрать силу, начинают накапливаться. И, если не принимать к ним объективных мер реагирования, они могут привести к негативным последствиям. К счастью, у нас есть определенный инструментарий работы по данным направлениям. Генеральный штаб, все Вооруженные Силы, силовые структуры качественно стараются решить данные проблемы. Я надеюсь, что все вопросы, которые стоят перед нами, будут решены качественно и в Беларуси будут мир и стабильность.
Попытки нарушить нашу границу, в том числе в воздушном пространстве, – это попытки нарушить нашу Конституцию
Мы производим самое главное: услугу, называемую достаточно просто – безопасность. Есть безопасность – есть развитие всех остальных областей, сфер в государстве. Нет этой безопасности – везде царят хаос, разруха и не существует государств. Что подтвердила последняя история в странах Северной Африки, Ближнего Востока и так далее.
Мы обеспечиваем безопасность наших воздушных границ. Казалось бы, от кого их охранять? Но статья 9-я Конституции однозначно трактует, что территория Республики Беларусь неделима, нерушима и неотчуждаема. Попытки нарушить нашу границу, в том числе в воздушном пространстве, – это попытки нарушить нашу Конституцию. В этой связи вызывают опасения определенные провокации, проведенные в том числе нашими соседями, которые испытывают нашу систему безопасности на прочность и проверяют, хорошую ли услугу оказывают Вооруженные Силы. Это первое.
Второе. Вооруженные Силы сегодня, кроме защиты воздушного пространства, решают широкий спектр задач. Это и обеспечение или оказание помощи органам пограничной службы в охране сухопутной границы. Это и охрана важных государственных объектов и объектов на коммуникациях. Мы не можем оставить без внимания и такие важные и священные для белорусского народа моменты, как памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны.
Никаких провокаций против нашего государства мы не допустим
Все эти события, происходящие у нас в стране, в сопредельных странах и так далее, потребовали от всего личного состава Вооруженных Сил – от генерала до рядового – именно закалиться как сталь. Когда сталь закаливают, отпадает окалина. Вот эта окалина в Вооруженных Силах уже отвалилась. Остался единый стальной стержень, который обеспечивает свободу, независимость и территориальную целостность страны. Сегодня офицеры, генералы, прапорщики, сержанты, солдаты, старшины – они все преданы своей родине, однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по предназначению. По защите Республики Беларусь.
Уровень боеготовности достаточно высокий, а мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли, выше всяческих оценок, которые возможно дать тем результатам, которые они показали. Поэтому я бы не рекомендовал кому-то сегодня шутить с белорусской армией. Потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок, и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим.
«Мы работали первый раз по такой задаче». Завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении
Новости Беларуси. 31 августа завершается комплексное тактическое учение на Гродненском направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне оно вошло в активную фазу.
В маневрах участвуют механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Тематика учения – подготовка и ведение специальных и оборонительных действий.
Игорь Тыщук, заместитель командира 357-го отдельного парашютно-десантного батальона:
Весь замысел заключался в вытеснении противника силами парашютно-десантного взвода на рубеж блокирования, где находились танковый взвод и парашютно-десантный взвод. Во взаимодействии с танкистами мы работали первый раз по такой задаче, именно по занятию рубежа и блокированию противника.
На Гродненском тактическом направлении также отрабатываются поиск, блокировка и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника. Используются все возможные силы как в воздухе, так и на земле.