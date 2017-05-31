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Заминированный автомобиль взлетел на воздух в Афганистане: погибли 90 человек, 380 пострадали

31.05.2017 - 13:42

Новости Афганистана. Число погибших от взрыва, прогремевшего сегодня в столице Афганистана, возросло до 90 человек, еще 380 пострадали. По последним данным, заминированный автомобиль был подорван на КПП, ведущем в дипломатический квартал Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом с местом взрыва расположено диппредставительство Германии, а также посольства Японии и Ирана.

Сообщается, что взрывной волной выбило окна и двери у большинства близлежащих зданий. Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране экстремистских группировок.

Заминированный автомобиль взлетел на воздух в Афганистане: погибли 90 человек, 380 пострадали

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