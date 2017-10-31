новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Замминистра связи и информатизации: «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов

31.10.2017 - 16:44

Новости Беларуси. На долгую память…К юбилею телерадиокомпании «Мир» в обращение выпущена специальная почтовая марка. В ее основе – логотип 25-летия компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместный проект Беларуси, России и Казахстана.

По замыслу организаторов, такая юбилейная марка должна облететь весь мир. Такая амбициозная цель соответствует и творческим задачам телеканала. К 2022 году «Мир» планирует перейти в формат сверхвысокой четкости.

Владимир Перцов, директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь:
Мы внедряем технологию 4К, чтобы зрители, имеющие современные телеприемники, могли смотреть и события стран Содружества, и художественные произведения, и игровые программы в этом замечательном качестве. Таких телеприемников продается все больше. Со следующего года во многих странах СНГ будет запрещено производство, а также ввоз и продажа телеприемников, не поддерживающих кодеки высокой четкости. Мы идем в ногу со временем.

Дмитрий Шедько, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:
25 – это фактически ровесница независимой Беларуси. Таких СМИ в Беларуси очень мало. «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов, потому что это одна из тех ниточек, которая продолжает связывать те страны, которые в 91-м году чуть-чуть стали расходиться в разные стороны.

Телерадиокомпания была создана в 1992 году решением глав государств СНГ. Сегодня этот информационный проект объединяет населения всех стран бывшего Советского Союза и вещает в четырех часовых поясах.

Замминистра связи и информатизации: «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

К 25-летию МТРК «Мир» выпустили почтовую марку
К 25-летию МТРК «Мир» выпустили почтовую марку
СТВ – это статус, который обязывает быть лучшим! Анатолий Ярморленко поздравил телеканал СТВ с переходом на формат HD
Игорь Квашевич
Всё, что создано на СТВ - это история! Игорь Квашевич поздравил телеканал СТВ с переходом на формат HD
Саша Немо
Мы встали на новую ступеньку профессионализма: Саша Немо поздравил телеканал СТВ с переходом на формат HD
Первый четкий канал в Беларуси: телеканал СТВ перешёл на формат HD
Подготовка к 1000-летию Бреста, литературная трилогия и белорусские хиты в новой аранжировке: что покажет СТВ в новом ТВ-сезоне
3 условия, чтобы смотреть телеканал СТВ в HD-формате
«Мы так похожи»: как снимали имиджевые ролики для перехода на HD-формат
Все новости по теме Телевидение в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru