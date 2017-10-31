Замминистра связи и информатизации: «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов

Новости Беларуси. На долгую память…К юбилею телерадиокомпании «Мир» в обращение выпущена специальная почтовая марка. В ее основе – логотип 25-летия компании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это совместный проект Беларуси, России и Казахстана.

По замыслу организаторов, такая юбилейная марка должна облететь весь мир. Такая амбициозная цель соответствует и творческим задачам телеканала. К 2022 году «Мир» планирует перейти в формат сверхвысокой четкости.

Владимир Перцов, директор представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь:

Мы внедряем технологию 4К, чтобы зрители, имеющие современные телеприемники, могли смотреть и события стран Содружества, и художественные произведения, и игровые программы в этом замечательном качестве. Таких телеприемников продается все больше. Со следующего года во многих странах СНГ будет запрещено производство, а также ввоз и продажа телеприемников, не поддерживающих кодеки высокой четкости. Мы идем в ногу со временем.

Дмитрий Шедько, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:

25 – это фактически ровесница независимой Беларуси. Таких СМИ в Беларуси очень мало. «Мир» имеет особое значение среди других медийных проектов, потому что это одна из тех ниточек, которая продолжает связывать те страны, которые в 91-м году чуть-чуть стали расходиться в разные стороны.

Телерадиокомпания была создана в 1992 году решением глав государств СНГ. Сегодня этот информационный проект объединяет населения всех стран бывшего Советского Союза и вещает в четырех часовых поясах.