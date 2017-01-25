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Замминистра здравоохранения: практика разведения антибиотиков лидокаином или другими анестетиками приостановлена

25.01.2017 - 13:45

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси усилит контроль за оборотом лекарственных средств. Такая реакция вызвана сразу несколькими случаями анафилактического шока у больных. И это за одну неделю.

Практически в каждом из них применялись два препарата – «Цефтриаксон» и лидокаин. У медиков пока нет доказательств, что именно это сочетание вызывает аллергическую реакцию. Вместе с тем, практика разведения антибиотика лидокаином приостановлена, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
В рамках оперативной информации мы эти серии антибиотиков пока приостановили и проверяем его качество в соответствии с нашим законодательством. На лидокаин – отдельно. Мы его применяем достаточно широко – в стоматологии, в гинекологии, не только для разведения антибиотиков. Аллергических реакций нет. Но и эту практику мы тоже приостанавливаем – разведение антибиотиков лидокаином или другими анестетиками.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В Гродно проводится Следственным комитетом, здесь Минздрав создал свою рабочую комиссию. Прием антибиотиков должен быть назначен врачом, не самолечение, подконтрольно, чтобы мы были готовы ко всему.

В прошлом году зафиксировано более 20 случаев анафилактического шока связанных с применением «Цефтриаксона». Медики заверяют, что на фоне общей цифры аллергических реакций в 2016 году показатель не превышает и 10%.

Замминистра здравоохранения: практика разведения антибиотиков лидокаином или другими анестетиками приостановлена

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