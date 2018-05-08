﻿ Зампред Мингорисполкома рассказал, кто из чиновников ездит на работу на велосипеде | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Зампред Мингорисполкома рассказал, кто из чиновников ездит на работу на велосипеде

08.05.2018 - 12:52

Новости Беларуси. Велосезон в Минске открыт для каждого жителя столицы. Кто из чиновников также пересел на велосипед, узнаем в программе «Большой город».

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Знаю точно, что глава Заводского района Александр Викентьевич Дорохович ездит на велосипеде на работу. Мы обсуждали с коллегами в Мингорисполкоме, с заместителями. Я думаю, что я буду не одинок в этом сезоне в своих стремлениях. Думаю, что это хороший пример. И даже если все руководство города приедет в какой-то из дней на велосипедах на работу – это будет достойный пример.

День Победы-2018 в Минске. Как благоустраивают столицу: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Британские велосипедисты
В Англии престижно ездить на работу на велосипеде за 16 тысяч долларов
«Интерес представляет именно Слепянская водная система»: как Мингорисполком будет развивать велодвижение
У велосипедистов Минска может появиться своя кольцевая
У велосипедистов Минска может появиться своя кольцевая
Сотни участников в ярких образах: в Могилёве прошел велокарнавал
Сотни участников в ярких образах: в Могилёве прошел велокарнавал
Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон
Здоровый интерес и атмосфера: в парке 900-летия Минска жители столицы открыли велосезон
Белорусский велогонщик Константин Сивцов выиграл этап «Тура Хорватии»
Велосезон-2018 в Минске: что нового?
Велокарнавал пройдёт в Минске 12 мая: «Ждём, что приедут своими командами, с красивыми брендированными маечками»
Все новости по теме Велосипед
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru